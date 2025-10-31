PSG : Surprise, un crack s’en va !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Membre régulier de l’équipe première depuis le début de la saison, Ibrahim Mbaye n’a pas été convoqué par Luis Enrique pour la réception de l’OGC Nice ce samedi après-midi. Le crack de 17 ans est attendu afin de participer à la rencontre des U19 du PSG.

Le PSG a faim de revanche. Et pour cause, le club parisien ne réalise pas un excellent début de saison en championnat. Malgré une victoire à Brest la semaine dernière, le club de la capitale a concédé trois matchs nuls lors de ses quatre derniers rendez-vous en Ligue 1.

Ibrahim Mbaye écarté Avec la réception de l’OGC Nice ce samedi après-midi, le PSG a donc l’occasion de relancer la machine à domicile. Pour cela, Luis Enrique a fait des choix forts, notamment au sein du groupe convoqué. Si Kang-In Lee, absent à Lorient mercredi, devrait effectuer son retour, Ibrahim Mbaye lui, ne sera pas de la partie.