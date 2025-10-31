PSG : Surprise, un crack s’en va !

Membre régulier de l’équipe première depuis le début de la saison, Ibrahim Mbaye n’a pas été convoqué par Luis Enrique pour la réception de l’OGC Nice ce samedi après-midi. Le crack de 17 ans est attendu afin de participer à la rencontre des U19 du PSG.
Le PSG a faim de revanche. Et pour cause, le club parisien ne réalise pas un excellent début de saison en championnat. Malgré une victoire à Brest la semaine dernière, le club de la capitale a concédé trois matchs nuls lors de ses quatre derniers rendez-vous en Ligue 1.
Ibrahim Mbaye écarté
Avec la réception de l’OGC Nice ce samedi après-midi, le PSG a donc l’occasion de relancer la machine à domicile. Pour cela, Luis Enrique a fait des choix forts, notamment au sein du groupe convoqué. Si Kang-In Lee, absent à Lorient mercredi, devrait effectuer son retour, Ibrahim Mbaye lui, ne sera pas de la partie.
Le Titi Parisien redescend en U19
En effet, l’ailier de 17 ans n’a pas été convoqué par Luis Enrique comme le révèle le Parisien ce vendredi soir. Le crack né en 2008 est attendu avec les U19 du PSG, qui se déplaceront sur la pelouse du Havre en début d’après-midi (14 h 30). L’occasion pour Ibrahim Mbaye de retrouver du mordant après des dernières prestations compliquées.