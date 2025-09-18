PSG : Surprise, Doué est annoncé à l'étranger !

Amadou Diawara

Victime d'une lésion au mollet droit, Désiré Doué devrait manquer quatre semaines de compétition. Supposé faire son retour le 3 octobre, l'attaquant du PSG pourrait revenir un peu plus tôt que prévu. En effet, Désiré Doué pourrait être sur le banc des remplaçants à Barcelone le 1er octobre.

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Désiré Doué s'est blessé. Victime d'une lésion au mollet droit, le numéro 14 du PSG est supposé manquer quatre semaines de compétition. Malgré tout, Désiré Doué pourrait faire le déplacement à Barcelone le 1er octobre.

PSG : Retour légèrement anticipé pour Doué ? Pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG doit affronter le FC Barcelone à l'extérieur. D'après Dominique Sévérac, interrogé lors d'un tchat avec des internautes, Désiré Doué pourrait être convoqué par Luis Enrique pour ce choc au sommet.