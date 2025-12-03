PSG - Successeur de Mbappé : La star du Real Madrid le contacte sur Instagram !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué, du haut de ses 20 ans, a remporté le Golden Boy. Trophée qui récompense le meilleur joueur âgé de moins de 21 ans. Il est le premier français à être le lauréat de cette distinction depuis Kylian Mbappé 8 années en arrière. La star du Real Madrid est passée par son compte Instagram afin de lui adresser un message.

Lundi soir avait lieu la cérémonie du Golden Boy à Turin. L'occasion pour Désiré Doué de succéder à Lamine Yamal pour la distinction récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. Au passage, Doué est le premier français à être sacré depuis Kylian Mbappé en 2017.

«Je tiens à remercier tout le staff, le coach, les éducateurs, les bénévoles»

Le MVP de la finale de la dernière campagne de Ligue des champions a commencé son discours de remerciement avec une blague en expliquant qu'il parlait anglais et français, mais que son italien n'était pas au point. Après quoi, l'attaquant latéral du PSG a fait le tour des personnes qui comptent pour lui au quotidien.

« Je tiens bien sûr à remercier mon président Nasser qui n’a pas pu être là ce soir mais qui compte beaucoup pour moi. Il m’a fait confiance et m’a permis de rejoindre le PSG. Je tiens à remercier tout le staff, le coach, les éducateurs, les bénévoles qui ne sont pas dans la lumière mais participent au bon fonctionnement du club. Bien sûr Luis qui est là ce soir, merci beaucoup. Et tous mes coéquipiers sans qui rien n’aurait été possible, ce soir. Ce trophée représente beaucoup pour moi. Une personne à qui je tiens beaucoup n’est pas là ce soir, je tiens à la remercier, elle se reconnaîtra ».