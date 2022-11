PSG : Star à l'OM, il s'enflamme pour... Christophe Galtier !

Arthur Montagne

Passé par l'ASSE, le LOSC et l'OGC Nice, Christophe Galtier a pris la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG l'été dernier. Interrogé sur le coach qu'il a connu à Saint-Etienne, Dimitri Payet, capitaine de l'OM, ne tarit pas d'éloges pour l'entraîneur parisien.

Nouvel entraîneur du PSG, où il a remplacé Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a connu un très beau parcours en Ligue 1. Passé par l'ASSE, le LOSC et l'OGC Nice, le natif de Marseille découvre donc son quatrième club français depuis l'été dernier. Par conséquent, il connaît plusieurs joueurs dans l'élite, à commencer par Dimitri Payet qui a rendu un bel hommage au coach qu'il a côtoyé à l'ASSE.

👇En pleine Coupe du monde, Galtier fait le point sur les situations de Messi et Mbappé👇 pic.twitter.com/94Nkj6FIIx — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

L'hommage de Payet à Galtier

« Celui qui m’a le plus marqué, c’est Christophe Galtier. A Saint-Etienne, il nous a récupéré alors qu'on était dans une période difficile. Et c’est vrai qu’à la mi-temps, quand on perdait, sans même monter dans les tours, il avait les mots justes. C’est surtout ça », s'est enflammé Dimitri Payet dans Le Mag de la Coupe du Monde sur TF1 .

Un passé important à l'ASSE

Il faut dire que Dimitri Payet a évolué sous les ordres de Christophe Galtier durant un peu moins de deux ans sous les couleurs de l'ASSE entre 2009 et 2011. Mais les deux hommes se côtoyaient également avant puisque Galtier était l'adjoint d'Alain Perrin chez les Verts avant de prendre sa place. Et il semblerait le joueur de l'OM ait gardé un excellent souvenir de son ancien coach.