PSG : Son calvaire prend fin, il jubile

Arnaud De Kanel

A l'instar de ses coéquipiers, Vitinha traverse des semaines extrêmement compliquées. Le Portugais est en perte totale de confiance mais il a enfin retrouvé le sourire samedi soir en inscrivant un très beau but face au RC Lens, participant ainsi à la victoire très importante du PSG (3-1) qui s'offre neuf points d'avance en tête de la Ligue 1 et se rapproche grandement d'un onzième titre.

Le PSG a fait un grand pas vers le titre en s'imposant face au RC Lens 3 buts à 1. Auteurs d'une première période quasi-parfaite, les Parisiens ont très vite tué le suspens notamment grâce un Vitinha très inspiré. En délicatesse ces dernières semaines, le milieu de terrain portugais a déclenché une magnifique frappe qui s'est logée dans la cage de Brice Samba. L'ancien joueur du FC Porto est heureux d'avoir débloqué son compteur avec le PSG.

«Je suis très content d’avoir marqué»

« Mon but ? La vérité c’est que c’est très important pour moi au niveau individuel. Je cherchais ça depuis longtemps. Je suis très content d’avoir marqué ce but ce soir mais le plus important c’était la victoire contre un adversaire très très bon, qui réalise un très bon championnat. C’était un match très important et le plus important était la victoire », a assuré Vitinha au micro de Canal+ Foot , avant d'ajouter.

«Gagner tous les matches jusqu’à la fin»