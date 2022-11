PSG : Snobé pour la Coupe du monde, Ramos lâche un message fort

Pierrick Levallet

Enchaînant enfin les matchs avec le PSG, Sergio Ramos avait de sérieuses chances d'être appelé pour la Coupe du monde au Qatar. Mais finalement, Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, a préféré se passer de ses services. Le défenseur de 36 ans a connu une terrible désillusion. Mais il a encore l'espoir de représenter à nouveau son pays avant sa retraite.

De retour au top de sa forme, Sergio Ramos enchaîne les matchs avec le PSG cette saison. Après une première saison minée par les blessures, l’Espagnol semble s’être refait une santé. Le joueur de 36 ans figurait ainsi parmi les sérieux prétendants à une place au sein de la Roja pour la Coupe du monde au Qatar. Mais finalement, Luis Enrique s’est passé de ses services. Sergio Ramos assistera ainsi à ce Mondial depuis chez lui, lui qui avait participé aux quatre dernières Coupe du monde de l’Espagne (2006, 2010, 2014, 2018).

Ramos a encore l’espoir de porter le maillot de l’Espagne avant sa retraite

Malgré tout, Sergio Ramos n’a pas perdu l’espoir de retrouver la sélection avant sa retraite. « J’ai encore l’espoir de porter à nouveau le maillot de l’Espagne. Tout le monde sait ce que cela représente pour moi de porter le maillot de l'Espagne. Vous ne perdrez jamais l'espoir tant que vous jouez encore » a-t-il expliqué au micro de DAZN .

