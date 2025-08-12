PSG : Sept départs sont annoncés !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 1998, Robert Pirès a été interrogé sur le mercato estival du PSG et sur les joueurs qui devraient quitter le navire dans les prochaines semaines. Selon lui, sept joueurs doivent être prêtés ou vendus avant la fin du mois d'août. Voici la liste des indésirables parisiens.

Le mercato du Paris Saint-Germain, déjà marqué par plusieurs arrivées (Renato Marin, Lucas Chevalier, Illia Zabanryi), pourrait connaître un important mouvement dans le sens des départs avant la fin du mois d’août. Interrogé sur le sujet, Robert Pirès, champion du monde 1998, a dressé la liste des joueurs qu’il verrait bien quitter la capitale, que ce soit par un prêt ou un transfert sec. Selon lui, six éléments ne devraient pas poursuivre l’aventure sous les ordres de Luis Enrique cette saison.

Pirès dresse le bilan Pour Robert Pirès, le PSG doit profiter de cette fenêtre estivale pour réduire la taille de son effectif et offrir plus de temps de jeu aux joueurs en manque de rythme. Dans son analyse pour le média Carré, l’ancien milieu offensif estime que Matvey Safonov pourrait être vendu, le club ayant besoin d’un profil capable de concurrencer réellement Gianluigi Donnarumma dans les cages. Nordi Mukiele, quant à lui, gagnerait à être prêté ( « Il est intéressant, il a besoin de temps de jeu »), tout comme Lucas Hernandez, doublé par Nuno Mendes sur le flanc gauche et qui doit absolument enchaîner à un an de la Coupe du monde.