Dembélé - Yamal : La grosse annonce à l’étranger !

Le 22 septembre prochain se tiendra la 69ème cérémonie du Ballon d’Or. Une édition dont les grands favoris sont Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Si la star du PSG et le prodige du FC Barcelone ont des arguments à faire valoir dans cette course au prestigieux titre individuel, Cesc Fabregas a livré son analyse pour cette édition 2025.

Qui d’Ousmane Dembélé ou de Lamine Yamal remportera l’édition 2025 du Ballon d’Or ? Le numéro 10 du PSG, élu meilleur joueur de la Ligue des Champions remportée le 31 mai dernier avec Paris, semble détenir une belle longueur d’avance. Mais attention tout de même au phénomène du FC Barcelone, qui a totalement marqué les esprits lors des derniers mois de compétition. Ancienne gloire du football mondial désormais entraîneur de Côme, Cesc Fabregas est revenu sur ce grand débat.

« Ousmane Dembélé a réalisé le triplé, donc cela doit beaucoup compter » « Le seul joueur que j’ai vu et qui méritait d’avoir le Ballon d’Or chaque année c’était Léo Messi. Pour l’instant, Lamine Yamal n’est peut-être pas encore là, mais je pense que s’il continue à ce niveau-là et à progresser, il pourrait aussi atteindre ce niveau de domination au palmarès de ce trophée. Mais je ne connais pas tous les critères, ni comment on peut savoir que l’un ou l’autre doit l’emporter. Ousmane Dembélé a réalisé le triplé, donc cela doit beaucoup compter aussi », a ainsi confié le jeune coach espagnol ce dimanche en conférence de presse.