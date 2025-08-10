PSG - 66M€ : Le transfert parfait pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est confirmé, Illya Zabarnyi va bien rejoindre le PSG contre un montant de 66M€ en provenance de Bournemouth. D’après un scout anglais ayant décrit son profil, l’Ukrainien est le profil parfait pour le jeu mis en place par Luis Enrique à Paris, dans un style mêlant qualité au duel, et très bonne gestion de la profondeur.

Il s’agit de la recrue de l’été côté PSG. Âgé de 22 ans, Illya Zabarnyi va rejoindre le club de la capitale, qui a déboursé un montant de 66M€ (bonus compris) afin de faire céder Bournemouth dans ce dossier marqué par de longues semaines de négociations entre les deux clubs. L’international Ukrainien va venir consolider la défense de Luis Enrique, mais devra batailler pour se faire une place de rang au PSG, alors que Marquinhos a décidé de rester une saison supplémentaire.

« C'est un défenseur avec une bonne mobilité » Au niveau du profil, Illya Zabarnyi devrait beaucoup plaire à Luis Enrique, qui comme le révèle l’Equipe ce samedi, a échangé avec l’Ukrainien bien avant la fin de la saison dernière. Auprès du quotidien sportif, un scout anglais ayant observé le joueur de 22 ans depuis plusieurs saisons, témoigne : « C'est un défenseur avec une bonne mobilité. Il n'est pas lent, il scanne bien l'environnement, est capable de lire le jeu et d'anticiper. C'est davantage un profil à la (Willian) Pacho. Ce que j'aimais bien cette année, et c'est ce qui a porté Bournemouth (9e du Championnat), c'est sa complémentarité avec Dean Huijsen. »