Transfert de Chevalier : La réaction du vestiaire du PSG dévoilée !

Pierrick Levallet

Lucas Chevalier a fait ses premiers pas au PSG ce samedi ! Tout juste arrivé dans la capitale, le désormais ex-gardien du LOSC a pu participer à sa première séance d’entraînement. La veille, l’international français a eu droit à une belle marque d’affection de la part du vestiaire de Luis Enrique, ravi de l’accueillir.

Lucas Chevalier est Parisien ! Plus tôt dans la semaine, le PSG a trouvé un accord autour de la somme de 40M€ hors bonus avec le LOSC pour le transfert de l’international français. Et tout est allé très vite par la suite. Le gardien de but de 23 ans a signé son contrat ce vendredi. Le vestiaire de Luis Enrique a d’ailleurs livré sa première réaction.

Le vestiaire du PSG valide l'arrivée de Chevalier Comme le rapporte Le Parisien, Marquinhos était présent pour souhaiter la bienvenue à Lucas Chevalier pendant sa visite médicale. Le numéro 2 en équipe de France a d’ailleurs apprécié cette marque d’affection, lui qui semble d’ores et déjà validé dans l’effectif du PSG. Lucas Chevalier a d’ailleurs pu effectuer sa première séance d’entraînement avec les Rouge-et-Bleu ce samedi matin.