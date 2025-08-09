Mercato : Il met la pression à l’OM pour son transfert !

Avant la fin du mercato, l’OM pourrait encore recruter certains joueurs, mais d’autres pourraient également partir. Jonathan Rowe par exemple est notamment pisté en Ligue 1 par le Stade Rennais. Un transfert semble possible, car l’Anglais souhaiterait une place de titulaire à Marseille, ce qui semble peu probable pour la saison prochaine.
Afin de concurrencer au mieux le PSG la saison prochaine, l’OM est bien décidé à se montrer actif lors du mercato estival. Pour le moment, le club phocéen a déjà enregistré six arrivées, mais ce n’est pas terminé. Roberto De Zerbi souhaiterait encore des renforts en défense notamment et Pablo Longoria s’y attèle.
Rowe pourrait partir
En parallèle de continuer ses achats, l’OM cherche également à dégraisser. Valentin Rongier et Quentin Merlin sont déjà partis du côté de Rennes, mais un troisième Marseillais pourrait les rejoindre. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Jonathan Rowe intéresserait la formation bretonne mais pour le moment aucune offre n’a été faite et l’on en serait qu’à la prise de renseignement.
Rowe veut être titulaire
Seulement un an après son arrivée, Jonathan Rowe pourrait donc déjà quitter l’OM. D’après les informations du compte X La Tribune Olympienne, cette hypothèse est crédible, car l’Anglais voudrait être titulaire. Cela qui ne semble pour le moment pas possible à Marseille, qui vient de se renforcer en attaque avec Pierre-Emerick Aubameyang ou bien encore Igor Paixao qui est arrivé pour 35M€ bonus compris. Reste à voir si le Stade Rennais pourra garantir une telle place à l’attaquant marseillais.