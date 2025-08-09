Mercato : Il met la pression à l’OM pour son transfert !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM pourrait encore recruter certains joueurs, mais d’autres pourraient également partir. Jonathan Rowe par exemple est notamment pisté en Ligue 1 par le Stade Rennais. Un transfert semble possible, car l’Anglais souhaiterait une place de titulaire à Marseille, ce qui semble peu probable pour la saison prochaine.

Afin de concurrencer au mieux le PSG la saison prochaine, l’OM est bien décidé à se montrer actif lors du mercato estival. Pour le moment, le club phocéen a déjà enregistré six arrivées, mais ce n’est pas terminé. Roberto De Zerbi souhaiterait encore des renforts en défense notamment et Pablo Longoria s’y attèle.

Rowe pourrait partir En parallèle de continuer ses achats, l’OM cherche également à dégraisser. Valentin Rongier et Quentin Merlin sont déjà partis du côté de Rennes, mais un troisième Marseillais pourrait les rejoindre. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Jonathan Rowe intéresserait la formation bretonne mais pour le moment aucune offre n’a été faite et l’on en serait qu’à la prise de renseignement.