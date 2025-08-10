PSG : Coup de tonnerre, une sanction tombe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à l’entraînement il y a quelques jours seulement, le PSG se focalise déjà sur la Supercoupe d’Europe qui se disputera mercredi soir à Udine. Si João Neves, exclu durant le mondial des clubs, était annoncé disponible pour ce choc européen, le Portugais pourrait finalement voir sa suspension se confirmer.

Les joueurs du PSG auront passé de très courtes vacances. Après une saison exceptionnelle néanmoins conclue par une grosse défaite (3-0) en finale du mondial des clubs face à Chelsea en juillet, le club parisien était de retour à l’entraînement cette semaine.

Le PSG a Tottenham dans le viseur Les hommes de Luis Enrique vont rapidement devoir se remettre dans le bain avec en ligne de mire la Supercoupe d’Europe. Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG affronte Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, ce mercredi soir à Udine. Si la nouvelle recrue Lucas Chevalier devrait être présente pour ce choc, ce ne sera pas le cas de João Neves.