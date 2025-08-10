PSG : Coup de tonnerre, une sanction tombe !

Revenu à l’entraînement il y a quelques jours seulement, le PSG se focalise déjà sur la Supercoupe d’Europe qui se disputera mercredi soir à Udine. Si João Neves, exclu durant le mondial des clubs, était annoncé disponible pour ce choc européen, le Portugais pourrait finalement voir sa suspension se confirmer.
Les joueurs du PSG auront passé de très courtes vacances. Après une saison exceptionnelle néanmoins conclue par une grosse défaite (3-0) en finale du mondial des clubs face à Chelsea en juillet, le club parisien était de retour à l’entraînement cette semaine.
Le PSG a Tottenham dans le viseur
Les hommes de Luis Enrique vont rapidement devoir se remettre dans le bain avec en ligne de mire la Supercoupe d’Europe. Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG affronte Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, ce mercredi soir à Udine. Si la nouvelle recrue Lucas Chevalier devrait être présente pour ce choc, ce ne sera pas le cas de João Neves.
João Neves suspendu deux matchs !
Exclu face à Chelsea, le milieu de terrain portugais était initialement annoncé disponible pour cette rencontre par plusieurs médias. Cependant, RMC Sport révèle ce dimanche soir que le numéro 87, titulaire indiscutable au PSG, sera bel et bien suspendu face à Tottenham, mais également pour la reprise de Ligue 1 face à Nantes le 17 août.