«Le plus c** du monde» : Bagarre au PSG, il se lâche !

La bataille fait déjà rage pour le Ballon d’Or, alors qu’Ousmane Dembélé et Lamine Yamal apparaissent comme les deux favoris. De son côté, Achraf Hakimi espère créer la surprise le 22 septembre prochain, de quoi relancer les débats. Ce qui est loin d’enchanter Rolland Courbis, qui conteste le principe du Ballon d’Or.

On connaît les trente nommés au Ballon d’Or, et comme attendu, le Paris Saint-Germain est bien représenté dans la course à la plus prestigieuse des distinctions individuelles avec neuf représentants : Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha et Ousmane Dembélé, qui apparaît comme le favori dans les rangs parisiens. Mais Achraf Hakimi n’a pas dit son dernier mot et espère être récompensé. « Je pense que je le mérite aussi, a indiqué l’international marocain dans un entretien diffusé samedi sur Canal+. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts, en demies et en finale - alors que c'est plus difficile en tant que défenseur. »

Rolland Courbis n’est pas fan du Ballon d’Or Une sacrée bataille se précise donc au PSG, alors que Lamine Yamal (FC Barcelone) est également cité pour obtenir le prestigieux trophée récompensant le meilleur joueur de l’année. Les débats sont lancés, et cela ne passionne pas du tout Rolland Courbis. « C’est quelque chose que je conteste depuis plus de 60 ans », a rappelé l’entraîneur ce dimanche, dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport.