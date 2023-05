PSG - Scandale Galtier : Un joueur prend enfin la parole

La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain traverse une période catastrophique au niveau sportif, Christophe Galtier se retrouve au centre d’une énorme polémique, puisqu’il est accusé d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes à l’époque de son passage à l’OGC Nice. Ancien Azuréen désormais au Stade Rennais, Amine Gouiri a été invité à s’exprimer ce jeudi sur cette affaire, lui qui évoluait sous les ordres du technicien français.

C’est une véritable bombe qui a été lâchée avec la fuite d’un mail incriminant lourdement Christophe Galtier... mais depuis plus rien. Les langues ne se sont pas déliées et les différentes parties concernées par cette affaire se renvoient la balle, en appelant à la vérité de la justice.

« Beaucoup de personnes ont déjà parlé de ça »

La prise de parole de certains anciens de l’OGC Nice était notamment attendue et c’est chose faite ce jeudi avec Amine Gouiri, invité à s’exprimer sur son passé aux côtés de Galtier. « Beaucoup de personnes ont déjà parlé de ça. Il y a une enquête qui est en cours, je crois. Moi, je me concentre sur le match de Nice (samedi 6 mai, 17h). Et c’est tout » a confié en conférence de presse l’attaquant du Stade Rennais, avant d’être relancé sur les accusations pesant sur l’actuel coach du PSG. « Personnellement, comme je l’ai dit, je me concentre sur le match de Nice. Et je ne répondrai pas à votre question (léger rire) ».

« Je ne réponds pas aux numéros que je ne connais pas »