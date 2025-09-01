PSG : Sa femme vend la mèche pour un incroyable retour !

Recruté en 2011 par le PSG, Javier Pastore était resté jusqu'en 2018 à Paris. Mais voilà qu'entre l'Argentin et le club de la capitale, l'histoire pourrait ne pas être totalement terminée. En effet, à l'avenir, la flamme pourrait se raviver puisque Pastore pourrait devenir dirigeant du PSG. C'est en tout cas ce que pense sa femme.
Ancien joueur et bientôt dirigeant du PSG ? Première grosse recrue de l'ère qatarie, Javier Pastore a laissé un énorme souvenir dans le coeur des supporters parisiens. Toujours très apprécié dans la capitale, l'Argentin pourrait d'ailleurs prochainement y faire son retour. Telle en tout cas la pensée de la femme de Pastore, qui le voit dans l'organigramme du PSG à l'avenir.
« Je pense qu’il va revenir plus tard »
« Il a compris qu’il devait partir du PSG à cause de sa condition physique. Il a compris qu’il avait fait son temps en tant que joueur. Je pense qu’il va revenir plus tard pour travailler dans cette équipe », a confié Chiara Pastore pour Carré.
« Dans son coeur, il veut ça »
La femme de Javier Pastore a également ajouté à propos d'un retour au PSG : « Il va revenir travailler au PSG ? Oui. Dans son coeur, il veut ça. Il va se préparer pour être bien quand le club aura besoin de lui. En tant que dirigeant ? Je le vois bien dans ce rôle ».