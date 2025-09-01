PSG : Sa femme vend la mèche pour un incroyable retour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2011 par le PSG, Javier Pastore était resté jusqu'en 2018 à Paris. Mais voilà qu'entre l'Argentin et le club de la capitale, l'histoire pourrait ne pas être totalement terminée. En effet, à l'avenir, la flamme pourrait se raviver puisque Pastore pourrait devenir dirigeant du PSG. C'est en tout cas ce que pense sa femme.

Ancien joueur et bientôt dirigeant du PSG ? Première grosse recrue de l'ère qatarie, Javier Pastore a laissé un énorme souvenir dans le coeur des supporters parisiens. Toujours très apprécié dans la capitale, l'Argentin pourrait d'ailleurs prochainement y faire son retour. Telle en tout cas la pensée de la femme de Pastore, qui le voit dans l'organigramme du PSG à l'avenir.

« Je pense qu’il va revenir plus tard » « Il a compris qu’il devait partir du PSG à cause de sa condition physique. Il a compris qu’il avait fait son temps en tant que joueur. Je pense qu’il va revenir plus tard pour travailler dans cette équipe », a confié Chiara Pastore pour Carré.