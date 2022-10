Foot - PSG

PSG : Ronaldo interpelle Neymar avant le Qatar

Publié le 23 octobre 2022 à 01h00

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du PSG depuis le début de la saison, Neymar devrait être l'un des hommes forts du Brésil lors de la Coupe du Monde. Interrogé sur la Seleção, la légende Ronaldo a fait un point sur l'attaque de Tite et n'a pas tari d'éloges à l'égard du numéro 10 parisien, qu'il veut voir rester au même niveau jusqu'au Qatar.

A l'intersaison, Neymar a gommé toutes ses imperfections. En difficulté sur le plan physique et souvent impliqué dans des problèmes extrasportifs, le numéro 10 du PSG est un nouvel homme depuis la reprise. En effet, Neymar est revenu en pleine forme, et il enchaine les performances XXL avec le club de la capitale. Ainsi, il sera à coup sûr un atout majeur pour le Brésil lors de la Coupe du Monde au Qatar s'il ne rechute pas.

Mercato - PSG : Recruté cet été, il a réussi son intégration grâce à Carlos Soler https://t.co/GqdPyKPkRh pic.twitter.com/YgKZP7dyiZ — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

«S'il reste aussi bon qu'il l'est maintenant...»

Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Ronaldo s'est livré sur l'attaque du Brésil en vue de la Coupe du Monde. Et il a profité de l'occasion pour rendre hommage à Neymar, qui est en grande forme avec le PSG ces derniers mois. « On va voir ce que Tite va choisir. Vinicius devrait être titulaire, car il le serait dans n'importe quelle équipe du monde. A droite, Raphinha se débrouille très bien, mais il y a aussi Rodrygo qui, comme Vinicius, serait un titulaire dans n'importe quelle équipe nationale » , a jugé Ronaldo, avant de se pencher sur Neymar.

«...Neymar est très fort»