PSG : Mbappé, Neymar… Nouvelles révélations sur les tensions dans le vestiaire

Publié le 22 octobre 2022 à 17h30

Hugo Chirossel

Si le PSG est toujours invaincu depuis le début de la saison, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar a fait couler beaucoup d’encre. Mais à en croire Ander Herrera, tout cela ne refléterait pas la réalité. Pour l’ancien milieu de terrain parisien, prêté à l’Athletic Bilbao, les tensions au sein du vestiaire seraient exagérées par les médias.

En s’attardant sur le début de saison du Paris Saint-Germain, on pourrait croire que tout allait bien pour Christophe Galtier et ses joueurs. Premier de Ligue 1, le PSG est également en tête de son groupe en Ligue des champions, à égalité de points avec Benfica. Mais l’actualité parisienne a récemment été marquée par des polémiques, ainsi que par le retour du feuilleton Kylian Mbappé.

PSG : Messi, Mbappé… Christophe Galtier valide sa grande révolution https://t.co/AYqoqDXMiv pic.twitter.com/SwsaGskzUO — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Herrera s’exprime sur les tensions au PSG

L’attaquant français reprocherait à ses dirigeants de ne pas avoir tenu leurs promesses au moment de sa prolongation en mai dernier. Au cœur du problème se trouverait un homme : Neymar. La relation entre les deux joueurs interroge, notamment après l’épisode du « penaltygate ». En réalité, les conflits au sein du vestiaire du PSG seraient exagérés par les médias, à en croire Ander Herrera.

« Je ne leur fais pas confiance parce que j'y étais »