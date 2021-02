Foot - PSG

PSG : Ronald Koeman affiche une énorme crainte face à Kylian Mbappé !

Publié le 15 février 2021 à 16h45 par A.M.

Interrogé en conférence de presse sur les forces et les faiblesses du PSG en marge du choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Ronald Koeman reconnaît qu'il craint la vitesse de Kylian Mbappé.

A la veille du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG au Nou Camp, Ronald Koeman s'est présenté devant les médias afin de commenter la rencontre et notamment évaluer les forces en présence du côté du club de la capitale. Et alors que le PSG sera privé de Neymar et Angel Di Maria pour ce choc, Ronald Koeman a rapidement identifié la principale menace à Paris, à savoir la vitesse de Kylian Mbappé, notamment sur les contres.

«Il faut contrôler des joueurs comme Mbappé avec sa vitesse»