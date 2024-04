PSG - Real Madrid : Il propose un énorme cadeau d’adieu à Mbappé !

Thomas Bourseau

Le PSG n’est certes pas encore qualifié pour essayer d’aller chercher le Saint-Graal européen à Wembley le 1er juin prochain. Il en est de même pour le Real Madrid puisque les deux clubs devront disposer du Borussia Dortmund et du Bayern Munich. Mais pour Fernando Morientes, la finale de C1 doit opposer Mbappé à son futur club.

Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat au PSG. Et par la même occasion, à la fin de son aventure de sept saisons au Paris Saint-Germain. Pour ce qui est de la suite des opérations, le Real Madrid devrait, sauf énorme coup de tonnerre, mettre la main sur le meilleur buteur de l’histoire du PSG par le biais de son futur statut d’agent libre.

Vers une finale PSG - Real Madrid ?

Mais d’ici la fin de saison, le PSG et le Real Madrid seraient susceptibles de se rencontrer sur le terrain. En effet, le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund en demi-finales de la Ligue des champions et la Casa Blanca sera confrontée au Bayern Munich. Ce qui signifie que les leaders de Ligue 1 et de Liga peuvent se retrouver à Wembley le 1er juin prochain.

Mercato : Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Mbappé https://t.co/ClnxDsDE37 pic.twitter.com/wTmCzeykAL — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

«J'aimerais voir une finale Real Madrid - Paris Saint-Germain»