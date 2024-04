En direct, il annonce vouloir briser le rêve du PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une position idéale en ce printemps 2024. Un douzième championnat de France lui tend les bras et une finale de Coupe de France l’attend le 25 mai avant d’éventuellement être sacré champion d’Europe à Wembley ? Pour ce faire, il faudra franchir l’obstacle qu’est le Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions. Chose que Sébastien Haller compte éviter.

Le PSG a la possibilité de réaliser quelque chose d’inédit en cette fin de saison dans son histoire. En effet, alors que le Paris Saint-Germain pourra être sacré champion de France dès mercredi en cas de succès à Lorient et que l’AS Monaco ne gagne pas contre le LOSC, le Paris Saint-Germain pourrait également soulever la Coupe de France le 25 mai prochain en finale face à l’OL, en attendant de rêver plus grand en Europe.

Rendez-vous à Wembley pour le PSG ?

Qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions les 1er et 7 mai prochain face au Borussia Dortmund, les hommes de Luis Enrique peuvent frapper très fort. En cas de belles performances et de qualification au prochain tour, le PSG se rendra à Wembley le 1er juin pour la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid ou bien le Bayern Munich. Mais pour ce faire, il faudra déjà disposer du BvB .

«On est en demies, on va essayer d'aller au bout»