PSG : Luis Enrique l'a fait halluciner !

Après avoir décroché sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG a conclu sur la semaine sur une nouvelle large victoire, cette fois-ci contre l'OL (4-1). A l'issue du match, Pierre Sage a de nouveau encensé Luis Enrique rappelant que «ce n’est pas du corporatisme aigu».

La semaine du PSG s'est conclue de la même manière qu'elle avait commencé. A savoir par une victoire 4 buts à 1. Après la victoire à Barcelone, les Parisiens se sont imposés contre l'OL dimanche soir. Le club de la capitale est donc en grande forme et file vers le titre en Ligue 1. Après le match, Pierre Sage n'a ainsi pas manqué d'encenser Luis Enrique.

Pierre Sage s'enflamme encore pour Luis Enrique

« Ce n’est pas du corporatisme aigu, c’est simplement qu’il nous l’a encore démontré ce soir, son jeu est pensé, il y a des choses qui ressortent dans sa manière d’attaquer, ça s’est vu sur le premier but, sur le centre du deuxième but aussi. Ce sont des choses qui sont assez abouties. C’est une équipe qui nous a montré ce soir qu’elle était performante en attaque placée, qu’elle était performante en attaque rapide sur le quatrième but et qu’elle était performante aussi sur coup de pied arrêté », a confié l'entraîneur de l'OL en conférence de presse.

«Ce n’est pas du corporatisme aigu»