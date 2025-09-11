PSG - Real Madrid : C'est confirmé pour ce transfert XXL

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est montré plutôt discret au niveau du mercato estival. Cependant, le club parisien était prêt à réaliser un énorme transfert. En effet, le club de la capitale aurait tout mis en place pour recruter la star du Real Madrid Rodrygo, qui était annoncée sur le départ en Espagne.

Auteur d’une saison exceptionnelle, le PSG n’a pas voulu chambouler son effectif cet été. En effet, le club parisien s’est surtout renforcé à des postes clé avec les arrivées de Lucas Chevalier, qui a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les buts, et celle d’Illya Zabarnyi, amené à prendre la succession de Marquinhos dans l’axe de la défense.

Le PSG était proche de Rodrygo Cependant, le club de la capitale aurait pu frapper un énorme coup sur le marché des transferts à en croire les dernières révélations du journaliste Fabrizio Romano. Ce dernier a récemment révélé que le PSG était très intéressé par Rodrygo. Pour rappel, l’ailier brésilien a longtemps été annoncé sur le départ de cet été, lui qui est finalement resté au Real Madrid.