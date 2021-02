Foot - PSG

PSG - Malaise : Rafinha note un changement de taille avec Neymar !

Publié le 14 février 2021 à 23h45 par La rédaction

Malgré les critiques qui s'abattent sur Neymar, l'accusant de ne pas avoir changé et de négliger son hygiène de vie, Rafinha a affirmé avoir constaté un énorme changement dans la façon d'être de son compatriote brésilien.

Alors que Neymar sera absent pour les quatre prochaines semaines de compétition, en raison d'une blessure à l'adducteur contractée face à Caen en Coupe de France, les critiques pleuvent sur la star du Paris Saint-Germain et son hygiène de vie. Et pour cause, à 29 ans, le Brésilien enchaîne les pépins physiques et les grands rendez-vous ratés, à l'instar du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, mardi prochain. Pour autant, Neymar reçoit le soutien de bon nombre de ses coéquipiers, qui compatissent avec lui dans cette période sombre qui l'impacte fortement. Son compatriote Rafinha s'est notamment exprimé à son propos, évoquant un certain changement dans sa façon d'être.

« Il est un joueur et un homme plus mature »