PSG - Malaise : Ce gros constat de Marquinhos sur la Remontada !

Publié le 14 février 2021 à 22h45 par Th.B.

Ayant pris part à l’énorme désillusion en terres catalanes en mars 2017, Marquinhos a tenu à rassurer les supporters du PSG en soulignant que la Remontada était bel et bien de l’histoire ancienne.

Le 8 mars 2017, le FC Barcelone réalisait ce qui semblait pourtant impossible. En effet, alors que le PSG était parvenu à s’imposer 4 buts à 0 au Parc des princes lors des 1/8èmes de finale aller de al Ligue des champions, le Barça a totalement inversé la tendance au retour au Camp Nou en marquant rapidement 3 buts. Malgré la réduction du score d’Edinson Cavani qui aurait dû valider la qualification du PSG au tour suivant, le FC Barcelone n’avait rien lâché en passant 6 buts au Paris Saint-Germain et de ce fait, réalisant une remontada, un terme qui est entré dans le vocabulaire du football et qui pourrait toujours hanter les joueurs et les supporters du PSG. Cependant, Marquinhos assure que cette désillusion a été digérée.

« C'est toujours un événement compliqué à vivre, mais il faut savoir gérer et digérer »