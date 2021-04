Foot - PSG

PSG : Quand Pochettino utilise Ronaldinho pour s’enflammer pour Neymar !

Publié le 28 avril 2021 à 0h45 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino est l’entraîneur du PSG depuis le 2 janvier dernier, il n’a pas fallu longtemps au technicien argentin pour prendre la pleine mesure de l’impact de Neymar au sein du club parisien. Il en a d’ailleurs profité pour créer un lien léger avec Ronaldinho, son ancien coéquipier au PSG.

Elle semble loin l’époque à laquelle Neymar voulait à tout prix quitter le PSG afin de retrouver le FC Barcelone à l’été 2019. À présent, comme il l’a lui-même reconnu à plusieurs reprises ces derniers que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Le10sport.com vous a récemment assuré qu’une prolongation de contrat pour le lier au PSG jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option avait été convenue entre le clan Neymar et le PSG. Auteur d’une prestation relativement complète face au Bayern Munich lors du 1/4 de finale retour de Ligue des champions, Neymar serait très « facile » à gérer pour Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG a d’ailleurs brièvement comparé ce que c’est d’évoluer avec Ronaldinho et Neymar.

Avec Neymar, « c’est tellement facile » pour le PSG selon Pochettino