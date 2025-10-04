PSG : Projet à 300M€, il lâche une bombe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En mars 2026 auront lieu les élections municipales de Paris. Plusieurs candidats tenteront de succéder à Anne Hidalgo, et cette élection implique très clairement la question du stade au PSG. Candidat socialiste, Emmanuel Grégoire de son côté, souhaite absolument reprendre le dialogue avec les dirigeants parisiens afin que ces derniers restent au Parc des Princes.

L’avenir du PSG semble s’écrire loin du Parc des Princes. Après un dialogue rompu avec la maire de Paris Anne Hidalgo au sujet du rachat du stade situé Porte de Saint-Cloud, les dirigeants parisiens souhaitent désormais bâtir un nouveau stade, alors que plusieurs sites ont retenu les esprits de QSI.

Emmanuel Grégoire veut voir le PSG au Parc des Princes Néanmoins, alors qu’en mars prochain se tiendront les élections municipales, plusieurs élus ont un avis bien tranché sur le déménagement du PSG en banlieue. Candidat socialiste à la succession d’Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire s’est déjà montré très clair à ce sujet : « Ce que l’on souhaite, c’est de ne plus dialoguer avec le PSG par presse interposée. Le reste c’est de l’entre-deux et je ne veux pas faire de commentaires par presse interposée. Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes », confiait l’élu en 2024.