PSG - Polémique : Coronavirus, Salaires... Marquinhos aurait pris les choses en main !

Publié le 24 mai 2020 à 18h30 par Amadou Diawara

Pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus, la direction du PSG tenterait de convaincre ses joueurs de baisser leurs salaires depuis plusieurs semaines. Alors qu'il y aurait une énorme incompréhension entre les protégés de Thomas Tuchel et les têtes pensantes parisiennes, Marquinhos aurait pris les choses en main pour clarifier la situation.

Marquinhos pourrait débloquer la situation entre la direction PSG et ses joueurs. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, les clubs, et notamment le PSG, négocieraient avec leurs protégés pour baisser leurs salaires. Selon les informations de L'Equipe , divulguées il y a quelques jours, les têtes pensantes parisiennes auraient les pires difficultés à s'entendre avec les hommes de Thomas Tuchel. Ce qui aurait le don d'agacer Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président du PSG serait irrité par l'attitude de certains de ses cadres, et notamment de Thiago Silva. A en croire le média français, le capitaine du PSG ne se montrerait pas coopératif et ne ferait pas le moindre effort pour revoir à la baisse son salaire. De surcroit, O Monstro ne ferait rien pour convaincre ses partenaires de faire un sacrifice financier.

Un énorme imbroglio entre la direction et les joueurs ?

Ce dimanche, Paris United a fait un nouveau point sur la situation. Les joueurs du PSG auraient - comme l'a déjà suggéré la femme de Thiago Silva - proposé à leur direction de reverser une partie de leur salaire à des associations caritatives. Toutefois, la direction rouge et bleu, qui n'envisagerait pas du tout cette option, aurait totalement fermé la porte à cette idée. Comme l'a indiqué Paris United , les dirigeants du PSG voudraient simplement que leurs joueurs renoncent à une partie de leur salaire. Ce qui créerait une certaine incompréhension en interne.

Marquinhos à la baguette ?

Marquinhos, qui s'impliquerait sur ce dossier ces derniers jours, et ses partenaires voudraient savoir ce qu'il adviendra de l'argent qui risque de leur être ponctionné. Si aucun accord n'a été trouvé aujourd'hui, ce serait uniquement en raison de cet imbroglio. Malgré tout, les négociations se poursuivraient entre la bande à Thiago Silva et Marquinhos et la direction du PSG pour trouver un terrain d'entente. De leur côté, les joueurs seraient réellement motivés à faire un effort. Alors que les hommes de Thomas Tuchel discuteraient de la situation ensemble, Marquinhos aurait décidé de prendre les choses en main. Reste à savoir si le vice-capitaine du PSG parviendra à dégoter une issue.