PSG : Pochettino répond à Tuchel pour Marquinhos !

Publié le 11 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel a souvent prôné pour la polyvalence de ses joueurs, à l'image de Marquinhos, Mauricio Pochettino évoque cette situation.

Thomas Tuchel ne s'en est jamais caché, il adore la polyvalence de ses joueurs. Au PSG, plusieurs Parisiens changeaient régulièrement de postes à l'image de Marquinhos, utilisé en défense centrale ou bien dans le cœur du jeu. Mais alors que le technicien allemand adorait avoir son capitaine au milieu de terrain, Mauricio Pochettino a placé le Brésilien en charnière, son poste de prédilection, lors de ses deux premières sorties sur le banc parisien. Et le nouvel entraîneur du PSG a d'ailleurs évoqué la question de la polyvalence de certains joueurs.

«Les grands joueurs peuvent jouer à différents postes, c'est clair»