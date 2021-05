Foot - PSG

PSG : Pochettino affiche un doute sur l’été agité de Kylian Mbappé !

Publié le 11 mai 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Alors que le nom de Kylian Mbappé figure sur la liste élargie de la sélection française pour les JO de Tokyo cet été, Mauricio Pochettino a expliqué que l’attaquant du PSG ne participerait pas forcément pour autant au tournoi.

Programmés à ce jour pour la période du 23 juillet au 8 août prochain, les Jeux Olympiques de Tokyo accueilleront notamment une équipe de France olympique. Son sélectionneur, Sylvain Ripoll, a communiqué une première liste élargie d’environ 90 noms et sur laquelle figure le nom de Kylian Mbappé. Mais l’attaquant du PSG, qui ne sait pas encore s’il sera encore au club cet été avec un contrat qui court jusqu’en juin 2022, n’a pour autant la garantie de disputer les JO comme l’a clairement expliqué Mauricio Pochettino ce mardi en conférence de presse.

« Cela ne veut pas dire qu’il jouera les JO »