Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour cette pépite de Ligue 1 !

Publié le 10 mai 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors que le PSG est intéressé par le profil de Romain Faivre, le club de la capitale saurait désormais à quoi s'n tenir concernant l'indemnité de transfert qu'il devra débourser pour s'attacher ses services.

Alors qu’il aime surtout recruter à l’étranger, le PSG a cette fois la volonté d’attirer un joueur évoluant dans un autre club de Ligue 1. Après avoir annoncé la prolongation de Neymar, le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer afin d’obtenir un jour la fameuse Ligue des champions après laquelle il court désormais depuis plusieurs années. Et comme révélé par le10sport.com en janvier, le club de la capitale s'intéresse à un joueur de Brest, à savoir Romain Faivre.

Le PSG devra verser entre 15 et 20 M€ pour recruter Romain Faivre