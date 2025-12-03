PSG - Pierre Ménès : Scandale confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, le PSG a chuté sur la pelouse de l'AS Monaco (0-1). Cependant, cette défaite est émaillée d'une grosse polémique puisque Lamine Camara a écopé d'un simple carton jaune pour un tacle pourtant très appuyé sur Lucas Chevalier. Pierre Ménès confirme qu'il s'agit d'un scandale.

Sèchement taclé par Lamine Camara, Lucas Chevalier s'en est miraculeusement sorti sans blessure. Et pourtant, le joueur de l'AS Monaco n'a écopé que d'un carton jaune pour ce tacle très appuyé. Pierre Ménès dénonce clairement un scandale qui a plombé le PSG.

Pierre Ménès fracasse Clément Turpin « J'ai rarement vu une telle unanimité. Tout le monde a vu. Tout le monde a compris que c'était un miracle que Chevalier n'ait pas une fracture. Personne n'a compris la décision de Turpin. Alors, qu'à vitesse normale, il ne se rend pas compte de la gravité de la faute, pourquoi pas », confie-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.