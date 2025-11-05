PSG - Ousmane Dembélé : L'annonce très inquiétante...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau sorti sur blessure mardi soir contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé continue de susciter l'inquiétude au PSG. Depuis la finale de la Ligue des champions, il n'arrive plus à enchaîner les matches et multiplie les pépins physiques comme par le passé. Walide Acherchour n'est donc pas très optimiste pour la suite de la saison du Ballon d'Or.

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle dans un tout nouveau rôle de numéro 9, Ousmane Dembélé peine à enchaîner. Depuis la finale de la Ligue des champions, le numéro 10 du PSG a connu plusieurs pépins physiques, dont un au début du mois de septembre qui l'a éloigné des terrains pendant un mois et demi. A peine de retour, le Ballon d'Or a connu une alerte aux ischios contre Nice après d'être remplacé mardi soir face au Bayern Munich pour un problème au mollet. Une situation qui commence à sérieusement inquiéter Walid Acherchour.

Acherchour s'inquiète pour Dembélé « Comment le titulariser avec ce qu’il dit à Marquinhos après Nice. Surtout que ce n’est pas un match hyper important comptablement », lâche le journaliste sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre son analyse pessimiste pour la suite de la saison d'Ousmane Dembélé.