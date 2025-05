PSG - Ousmane Dembélé : La mauvaise nouvelle annoncée…

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Obligé de sortir sur blessure lors du match aller contre Arsenal après son but, Ousmane Dembélé était logiquement absent de ce week-end lors du déplacement du PSG à Strasbourg. L'attaquant français doit observer une période de repos et on ne sait pas s'il sera en mesure de jouer pour le match retour. Une situation qui inquiète les Parisiens et pour Kevin Diaz, il semble de plus en plus improbable de le voir débuter.

Absent des séances d'entraînement et du match contre Strasbourg, Ousmane Dembélé est touché à l'ischio-jambier droit et suscite une certaine inquiétude dans le camp parisien. L'ancien du Barça pourrait être absent du match retour contre Arsenal mais même s'il était prêt à jouer, il y a peu de chances de le retrouver dans sa plus grande forme.

Dembélé pas à 100% ?

En cas de retour dans le groupe parisien pour le match retour face à Arsenal, Ousmane Dembélé pourrait toutefois n'intervenir qu'en milieu de match puisqu'il y a peu de chance qu'il retrouve une forme étincelante d'ici là. « Ça veut dire que tu vas pas t’entraîner pendant cinq jours, quoi qu’il arrive t’es pas à 100%, t’es pas à 100% dans ta tête, je ne le vois pas démarrer contre Arsenal. Je vois pas comment il peut démarrer si c’est vraiment une lésion musculaire. Il y a quand même souvent des fibres qui pètent quand même, même si c’est pas forcément une déchirure. Tout est une question de grade dans les blessures musculaires » déclare Kevin Diaz dans l'After Foot sur RMC.

Un trio Barcola-Doué-Kvaratskhelia ?

Ancien joueur français, Kevin Diaz pense que Luis Enrique n'alignera pas Gonçalo Ramos en cas d'absence d'Ousmane Dembélé. « Je pense qu’il partira sur le trio Barcola, Doué et Kvara. Mais moi je ferais jouer Ramos car il peut te mettre un but. D’ailleurs, il a failli marquer à l’aller. Ce pointu est très très puissant. Pour moi c’est un joueur qui a le nez pour le but, qui a certes du mal à s’imposer au PSG, mais je ferais jouer le Portugais » poursuit le consultant.