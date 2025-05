Ousmane Dembélé, les retrouvailles avec Mbappé !

La rédaction

Ce vendredi soir, le Stade de France s’est transformé en véritable scène de stars à l’occasion du concert de Ninho. Dans les tribunes, plusieurs visages familiers du PSG étaient présents, dont Ousmane Dembélé et Ethan Mbappé. L’occasion de retrouvailles entre deux anciens coéquipiers, désormais à des stades différents de leur carrière mais toujours proches.

Ce vendredi soir avait lieu un événement à Saint-Denis. Le rappeur Ninho s’est produit au Stade de France devant plus de 80 000 personnes. Un tel show devait évidemment attirer les stars dans les tribunes de l’enceinte parisienne, et cela n’a pas manqué !

Des stars au concert

Pris en photo par une supportrice du PSG sur X, des visages bien connus du club de la capitale étaient présents dans les tribunes. On peut apercevoir sur le cliché le meilleur buteur du championnat, Ousmane Dembélé, ainsi que le milieu du LOSC, Ethan Mbappé.

Les belles retrouvailles

De belles retrouvailles pour ceux qui s’étaient connus au PSG durant l’exercice 2023-2024. Le petit frère de Kylian Mbappé avait connu trois entrées en jeu en Ligue 1 avec le PSG et deux en Coupe de France. Le milieu français a désormais beaucoup plus de responsabilités depuis son arrivée à Lille et a joué de nombreuses minutes, y compris en Ligue des champions, malgré des blessures qui ont perturbé sa saison.