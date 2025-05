Le retour à l'OM qui les emballe tous !

La rédaction

Le Vélodrome a vibré ce vendredi pour le Match des Légendes, organisé à l’occasion des 125 ans de l’Olympique de Marseille. Anciens joueurs et supporters ont partagé une soirée festive et nostalgique. De Skoblar à Kaboré, tous ont exprimé leur fierté d’avoir porté le maillot olympien et leur émotion de retrouver l’ambiance unique du stade.

Ce vendredi soir avait lieu un match de gala au Stade Vélodrome. De nombreuses légendes de l’OM étaient présentes pour le Match des Légendes, qui célébrait les 125 ans du club marseillais. La rencontre s’est soldée sur un score final de 3-3, sans déçus : elle a ravi absolument tout le monde, comme le rapporte La Provence, qui a recueilli les témoignages des anciens joueurs de l'OM.

«C’est magnifique»

S’il s’agissait d’un match de gala, Josip Skoblar, ancien attaquant de l’OM, est toujours autant impressionné par l’ambiance du Vélodrome : «C'est magnifique de faire partie des grands de ce club, d'être parmi l'élite de l'OM. Ce ne sont pas mes supporters, mais un petit peu quand même (sourire). Ça touche toujours, cet accueil. Sans ce public, l'OM n'aurait jamais été le grand club qu'il est. On doit leur être redevable, chaque joueur qui a déjà porté ce maillot.»

«L’OM me colle toujours à la peau»

Ce match était aussi l’occasion pour de nombreux joueurs de retrouver des visages familiers de l’OM. «Ça fait plaisir de revoir les collègues, jeunes ou anciens, de partager un moment, de faire le spectacle. Ce club est immortel, c'est une marque. L’équipe première et les légendes continuent à promouvoir l’image de Marseille», explique Daniel Van Buyten. Un sentiment partagé par Charles Kaboré : «L'OM me colle toujours à la peau. C'est un honneur d’avoir joué à l’OM, d’avoir remporté des titres. Ce n’est que du bonheur d’être ici. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu Vito Hilton, Benoît Cheyrou ou Laurent Bonnart, par exemple. C’est bien de les retrouver et de se remémorer les bons souvenirs, comme le titre de champion.»