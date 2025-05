Mercato - PSG : Trois transferts déjà annoncés !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En interne, le PSG a déjà commencé à travailler sur son mercato estival. Les dirigeants du club parisien pourraient procéder à un grand dégraissage cet été, avec les départs de plusieurs éléments. A en croire les dernières révélations de la presse portugaise, Paris envisagerait trois départs de taille au niveau du secteur défensif.

La fin de saison approche à grands pas du côté du PSG. Le club de la capitale va chercher à écrire sa légende en remportant la première Ligue des Champions de son histoire. Mais avec la prolongation de Luis Enrique jusqu’en 2027 (officialisée en février dernier), hors de question pour Paris de se reposer sur ses lauriers.

Le PSG lorgne un défenseur portugais

Ainsi, le PSG devrait une fois de plus connaître un mercato estival animé. Si les noms de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et d’Ibrahima Konaté (Liverpool) reviennent avec insistance, le conseiller sportif Luis Campos pourrait frapper un grand coup au Portugal. En effet, à en croire les dernières révélations de Record, le PSG est toujours intéressé à l’idée de recruter Tomas Araujo, défenseur de 22 ans évoluant au SL Benfica.

Trois départs en défense ?

Et pour cause, le média portugais précise qu’un grand remue-ménage se prépare du côté de la défense au PSG. Ainsi, ce sont à la fois Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, mais aussi Marquinhos qui pourraient être transférés au cours des prochains mois. Affaire à suivre...