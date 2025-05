Le PSG manque deux signatures, c’est la catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club, un point a été souvent reproché au PSG : la fuite de ses meilleurs jeunes vers des clubs étrangers. Si Paris a fait de gros efforts en ce sens, plusieurs Titis continuent de s’engager loin de la capitale. Un scénario embêtant, qui devrait se produire à nouveau avec deux joueurs du centre de formation.

Le PSG a évolué. Depuis deux ans et demi, le club de la capitale mise sur la jeunesse. Paris cherche notamment à recruter des jeunes joueurs extrêmement prometteurs, et Luis Enrique n’hésite pas à leur donner du temps de jeu.

L’utilisation des jeunes est importante au PSG

« Je suis un jeune joueur, j'ai besoin de temps de jeu. J'ai besoin de progresser et de jouer. Et voir que des joueurs de mon âge, ou un peu plus jeunes, un peu plus vieux, puissent jouer au Paris Saint-Germain, ça démontre tout le projet qu'ils veulent mettre en place. Aujourd'hui, ils veulent accentuer sur la jeunesse, la progression des joueurs aussi. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu », expliquait par exemple Désiré Doué, très bien intégré au PSG, en février dernier. Mais Luis Enrique n’en oublie pas les jeunes du centre de formation pour autant.

« Les jeunes joueurs issus du centre de formation ont un très bon état d’esprit »

« Mes enfants sont plus grands que Warren, Senny, Désiré ou tous les jeunes que nous avons. Peut-être que pour certains, j’ai le rôle d’un second père. Donc j’adapte mon comportement en fonction de ce que chaque joueur a besoin. S’ils ont besoin d’un câlin je le donne, s’ils ont besoin d’une correction je la donne aussi. Les jeunes joueurs issus du centre de formation ont un très bon état d’esprit. Je suis exigeant avec eux, mais sur le terrain, ce dont ils ont besoin c’est surtout du soutien », rappelait l’entraîneur parisien ces dernières semaines.

Deux énormes talents vont quitter le PSG

Néanmoins, souvent pointé du doigt à ce sujet, le PSG va de nouveau connaître un exode de certains de ses meilleurs éléments du centre de formation. En effet, les deux joueurs les plus prometteurs de la génération 2007, Mahamadou Sangaré et Axel Tape vont s’engager respectivement à Manchester City et au Bayer Leverkusen cet été, alors que ces derniers avaient la possibilité de continuer au PSG.