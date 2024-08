PSG : «On m’a manqué de respect», Luis Enrique impliqué dans une polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, le PSG a parfaitement lancé sa saison en s’imposant face au Havre (1-4). Une rencontre durant laquelle on a pu assister à un gros moment de tensions entre les bancs de chaque équipe. Didier Digard, entraîneur du HAC, était passablement énervé contre le 4ème arbitre en raison d’une polémique impliquant Luis Enrique. La lumière a été faite sur cette affaire après la rencontre.

Alors que Le Havre pensait pouvoir accrocher le PSG à domicile en ouverture de la saison de Ligue 1, les joueurs de Didier Digard ont finalement craqué en fin. Sous l’impulsion d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, entrés en jeu, le club de la capitale a fait la différence en quelques minutes pour s’imposer (1-4). Première défaite donc pour Digard, nouvel entraîneur du Havre, qui est apparu passablement énervé durant la rencontre. La raison ? Un jet de bouteille de la part de Luis Enrique, technicien du PSG.

« Ce que j'aime, c'est être juste et le respect »

Après la rencontre, pour DAZN, Didier Digard s’est expliqué sur cette histoire avec Luis Enrique et le manque de respect qu’il estime avoir subi de la part du 4ème arbitre. L’entraîneur du Havre a alors confié : « Ça ne chauffe pas du tout avec Luis Enrique. Ce que j'aime, c'est être juste et le respect, et quand il y a un des deux qui est touché, ça devient dérangeant ».

« Ce qui me dérange, c'est ce que me dit l’arbitre »

« Luis Enrique tire une bouteille et ne me voit pas. Il ne fait pas exprès mais je la prends quand même dans la jambe. Je l'ai dit au quatrième arbitre, qui me répond qu'il est énervé contre ses joueurs. Pour moi on m'a manqué de respect et ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est ce que me dit l'arbitre. Parce que le coach est venu s'excuser. Je n'ai aucun problème avec lui », a poursuivi Didier Digard.