PSG - OM : Dembélé, Doué… Une humiliation annoncée en direct !

Blessés face à l’Ukraine avec la France, Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont manquer les prochaines semaines de compétition avec le PSG. Les deux attaquants seront notamment absents pour le Classique face à l’OM. Cela sera-t-il pour autant vraiment handicapant pour le club de la capitale ? Grégory Schneider en doute.

Après une saison dernière éprouvante, on craignait une avalanche de blessures au PSG. Elles n’auront pas mis longtemps avant d’arriver. En effet, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été touchés physiquement avec l’équipe de France et le club de la capitale l’a annoncé, ils seront absents respectivement 6 semaines et 4 semaines. C’est donc déjà acté : Dembélé et Doué ne seront pas là face à l’OM le 21 septembre.

« Ils peuvent les tartiner matin midi et soir » Luis Enrique devra donc se passer d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué face à l'OM. Toutefois, cela pourrait ne pas être vraiment un problème pour le PSG. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Grégory Schneider a balancé : « L’OM perd deux matchs sur trois en Ligue 1, ils peuvent les tartiner matin midi et soir comme ils sont ».