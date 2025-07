PSG - Officiel : Des transferts XXL sont annoncés !

Fraîchement nommé entraîneur principal du PSG féminin, Paulo Cesar n’a pas attendu pour se mettre au travail. Fidèle à sa réputation de technicien discret mais impliqué, le Franco-Brésilien de 46 ans s’installe à la tête de l’équipe première avec un objectif clair : construire un effectif capable de répondre aux ambitions du PSG.

Paulo Cesar dit tout sur sa signature

« Comme je l’ai dit, j’étais au service du club. J’étais avec les moins de 19 ans et, voilà, on a passé trois belles semaines avec les pros. On a aussi joué le tournoi au Portugal (une compétition amicale de foot à 7). La relation humaine était très bonne. J’ai proposé à la direction de me positionner pour prendre ce poste de numéro un. La réponse était positive et à partir de là, on a beaucoup discuté et je suis là aujourd’hui » a lâché Paulo Cesar.