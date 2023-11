PSG : Nouveau record historique en vue pour Mbappé ?

Amadou Diawara

Grâce à son doublé contre Brest ce dimanche, Kylian Mbappé n'est plus qu'à cinq réalisations d'intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1. Et s'il reste l'attaquant le plus prolifique du championnat à l'issue de cette saison, le numéro 7 du PSG fera tomber un nouveau record.

Auteur d'un doublé face à Brest ce dimanche après-midi (2-3), Kylian Mbappé est toujours le meilleur buteur de Ligue 1 en 2023-2024, et ce, avec 10 réalisations inscrites en neuf matchs.

Un 6ème titre de meilleur buteur de L1 pour Mbappé ?

Grâce à ses deux réalisations du week-end dernier, Kylian Mbappé n'est plus qu'à cinq unités du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1. En effet, la star du PSG a marqué à 174 reprises en championnat, tandis que le dixième du classement, à savoir Gunnar Andersson, l'a fait 179 fois.

Mbappé peut faire tomber un nouveau record

En plus d'intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1, Kylian Mbappé pourrait battre un tout nouveau record en cette saison 2023-2024. En effet, l'attaquant du PSG comptabilisera six titres de meilleur buteur du championnat de France s'il est sacré à l'issue de cet exercice. Une performance qu'aucun joueur plus prolifique que lui historiquement n'a déjà réalisée.