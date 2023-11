Kylian Mbappé a un nouvel allié au PSG

Axel Cornic

Devenu la seule véritable star du projet après les départs de Lionel Messi ainsi que de Neymar, Kylian Mbappé est le fer de lance de l’attaque du Paris Saint-Germain. Et il peut compter sur Warren Zaïre-Emery, le nouveau crack du club de la capitale, pour continuer à briller et à enchainer les buts.

Cet été, le PSG a souhaité partir sur un tout nouveau cycle, totalement construit autour d’un Kylian Mbappé dont l’avenir reste pourtant une interrogation. Mais en attendant son éventuelle prolongation, la star parisienne continue d’impressionner et il a récemment réussi à accrocher la troisième place du Ballon d’Or 2023, derrière Erling Haaland et son ancien coéquipier Lionel Messi.

Zaïre-Emery se met au service de Mbappé

Pour continuer à donner le meilleur de lui-même, Kylian Mbappé peut compter sur la nouvelle pépite du PSG qu’est Warren Zaïre-Emery, prêt à se mettre à son service. A seulement 17 ans, l’infatigable milieu de terrain est l’une des nouvelles attractions parisiennes et il semble disposé à se mettre au service de son aîné. Un sens du sacrifice qui n’était pas vraiment la particularité de l’ancien PSG...

« Mbappé c’est l’un des meilleurs attaquants au monde »