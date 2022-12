PSG : Un énorme geste est fait à Kylian Mbappé, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé est enfin entré dans le cœur des supporters. Ce mercredi, le Collectif Ultras Paris (CUP) a lancé un chant au Parc des Princes à la gloire de l'attaquant de 24 ans. Et le président du CUP, Romain Mabille, a donné les raisons de cette chanson pour rendre hommage à la star parisienne.

Après plusieurs années passées au PSG, Kylian Mbappé a enfin gagné le coeur des supporters parisiens. Ce mercredi, à l’occasion de la rencontre face à Strasbourg, le Collectif Ultras Paris (CUP) a lancé un chant à la gloire de Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé ce joueur qui nous fait vibrer. Quand il est lancé plus rien ne peut l'arrêter. L'enfant de Bondy ne cesse de nous épater, il joue pour Paris, fait rêver le monde entier » ont chanté les ultras, pour rendre hommage à l’attaquant de 24 ans.

«Tout le monde était ok pour sortir un truc sur [Mbappé]»

Et dans un entretien accordé au Parisien , Romain Mabille - le président du CUP - a donné les raisons de la naissance de ce chant pour Kylian Mbappé. « On discute depuis un moment de notre relation avec Kylian. Et vu les valeurs qu’il porte, son respect pour le club, ses performances, c’est vrai que ça devenait de plus en plus important pour nous de lui montrer notre considération. Ça s’est accéléré avec la Coupe du monde. Vu l’attitude qu’il a eue là-bas, son comportement, vu comment il s’est battu, la défaite et tout, c’était important de lui montrer que nous les supporters du club où il joue au quotidien, nous public de la région où il a grandi, eh bien on est là au soutien, on est derrière lui. On lui a lancé son chant et je pense que c’était le bon moment » indique d’abord Romain Mabille avant de poursuivre. « Tout le monde était ok pour sortir un truc sur lui. Il y a eu plusieurs chants. On a décidé au dernier moment, c’est pour ça que tout le monde n’avait pas forcément les paroles et qu’il n’a pas été aussi clinquant qu’il le sera bientôt. Mais c’était important de le faire mercredi au moment de son retour à la compétition. Le rendu global est très positif. »

«On ne le fera pas pour tout le monde»

En rappelant « la mauvaise expérience avec Neymar qui a eu un chant directement mais vu la suite des événements (la volonté du Brésilien de retourner à Barcelone) » ou encore Marco Verratti qui « avait son chant mais avec son faux départ à Barcelone une partie du public l’avait mal pris donc il n’a pas été relancé », Romain Mabille donne une valeur essentielle pour qu’un joueur ait son chant. « Ça dépend beaucoup de l’attitude des joueurs envers nous. C’est une espèce de miroir. C’est au cas par cas. On ne le fera pas pour tout le monde. C’est pour des joueurs qui marquent l’histoire du club, qui ont une relation spéciale avec le Virage. Kylian, c’est un jeune de la région parisienne, c’est le meilleur joueur du monde aujourd’hui, il aime le PSG, le respecte, le porte sur ses épaules et de très belle façon. Si on peut lui donner 1 % de plus de force, l’envie d’aller encore plus loin, on le fera. C’est notre rôle. On soutient avant tout le club mais des joueurs qui font des choses comme ça, on est obligé de les porter » confie le président du CUP.

«Si tout le monde était ok pour créer un chant, c’est aussi parce que c’est un des joueurs qui vient nous saluer»