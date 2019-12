Foot - PSG

PSG : Neymar totalement sous le charme de... Zidane !

Publié le 29 décembre 2019 à 5h15 par A.M.

Interrogé sur Zinedine Zidane, Neymar n'a pas tari d'éloges pour l'ancien numéro 10 de l'équipe de France et actuel entraîneur du Real Madrid.

Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, Zinedine Zidane s'est également rapidement imposé comme l'un des meilleurs entraîneurs de sa génération grâce à ses trois Ligues des Champions remportées à la suite avec le Real Madrid. Par conséquent, lorsqu'il est interrogé sur l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, Neymar encense l'actuel entraîneur merengue .

«Comme joueur, il était l’un des plus grands»