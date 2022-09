Foot - PSG

PSG : Neymar se lâche et clashe un Français

Publié le 29 septembre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en sélection avec le Brésil, Neymar disputait un match amical mardi soir au Parc des Princes, face à la Tunisie. Une rencontre arbitrée par le Français Ruddy Buquet. Et le numéro 10 du PSG, agacé par ses décisions, n’a pas manqué de pousser un gros coup de gueule à son encontre après la rencontre.

Opposé à la Tunisie mardi soir au Parc des Princes en match amical, le Brésil n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer (5-1). Auteur d’un but sur penalty, Neymar a donc rendu une belle copie dans son jardin avec le PSG, mais l’attaquant auriverde n’était pas pour autant d’excellente humeur en zone mixte après ce match.

Neymar a taclé Ruddy Buquet

Neymar a poussé un gros coup de gueule contre l’arbitrage proposé par le Français Mr Ruddy Buquet : « J'ai fait une faute, ma première faute du match, carton jaune. C'est difficile. Je subis quatre, cinq, six fautes par match. Avec moi, tout est différent. J'ai subi une faute en deuxième période alors qu'on lançait une contre-attaque. Le gars m'attrape et n'a même pas reçu un carton jaune. Moi, je fais une faute sur le défenseur, sans avoir fait exprès de lui marcher dessus. J'ai même arrêté de jouer pour lui demander pardon et je prends un jaune », a lâché, frustrée, la star du PSG.

