PSG : Neymar pousse un nouveau coup de gueule

Publié le 28 septembre 2022 à 08h45 par Hugo Chirossel

Mardi soir, le Brésil jouait son dernier match amical avant la Coupe du Monde au Qatar, au Parc des Princes face à la Tunisie (5-1). À l’issue de cette rencontre, arbitrée par Ruddy Buquet, Neymar a une nouvelle fois poussé un coup de gueule contre l’arbitrage à son encontre. En cause, un carton jaune qu’il a reçu à la 22e minute de jeu.

Le Brésil a parfaitement conclu sa préparation. Mardi soir au Parc des Princes, la Seleção s’est largement imposée dans son match amical face à la Tunisie (5-1). Buteur à la 29e minute sur penalty, Neymar n’était pas totalement satisfait à l’issue de la rencontre, notamment en raison de l’arbitrage.

« Avec moi, tout est différent »

Le joueur du PSG connaît bien l’arbitre qui officiait ce soir-là, puisqu’il s’agit de Ruddy Buquet. Victime de nombreuses fautes, Neymar a été averti dès la 22e minute de jeu. Une décision qui ne lui a pas plu et il l’a fait savoir en zone mixte après le match. « J'ai fait une faute, ma première faute du match, carton jaune. C'est difficile. Je subis quatre, cinq, six fautes par match. Avec moi, tout est différent », a-t-il déclaré.

