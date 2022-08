Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… Comment Galtier a réglé le clash en interne

Publié le 23 août 2022 à 09h00 par La rédaction mis à jour le 23 août 2022 à 09h03

Un peu plus d'une semaine après le penaltygate, Christophe Galtier semble avoir réglé l'affaire. Les Parisiens ont pulvérisé le LOSC (1-7), avec des performances XXL de Kylian Mbappé et de Neymar qui ont retrouvé une certaine complicité. C'est le coach parisien en personne qui a exigé à Luis Campos une réunion entre les deux joueurs afin de clarifier la situation.

Alors que le PSG réalise un début de saison tonitruant en écrasant tous ses adversaires, une affaire est venue mettre à mal ce début d'exercice. En effet, durant la rencontre opposant le PSG à Montpellier, Kylian Mbappé avait raté un pénalty, préférant ne pas le laisser à Neymar. Or, un deuxième penalty est intervenu dans le match et cette fois-ci c'est le Brésilien qui n'a pas voulu le laisser au Français. S'en est suivi un agacement de Mbappé et des publications allant à son encontre likées par Neymar sur les réseaux sociaux... Mais depuis, Christophe Galtier a tout réglé.

Une réunion était prévue le lendemain de la rencontre

Le journal L'Equipe dévoile dans son édition du jour la décision forte prise par Christophe Galtier. Le coach parisien s'était montré très vigilant au lendemain de la victoire face à Montpellier et avait décidé de régler l'affaire au plus vite en convoquant Neymar et Mbappé. Luis Campos était également présent à cette réunion, durant laquelle Christophe Galtier a tenu à rappeler à ses deux superstars leur importance dans le vestiaire et ce qu'il attendait d'eux, sans recadrer l'un plus que l'autre.

« Il faut être intelligent »

Afin d'éviter une nouvelle polémique, Galtier avait défini le tireur numéro un avant la rencontre face au LOSC. « Si y’en a deux tant mieux. Si y’en a un c’est déjà bien. Kylian tire. Par principe, je définis toujours un deuxième qui est évidemment Neymar. Après vous pouvez avoir des situations comme la semaine dernière, il faut être intelligent. J’ai vu ce que Benzema a fait hier avec Hazard, il faut savoir en premier si les uns et les autres se sentent mais Kylian est le numéro 1 et en cas de défection, Neymar est le second » confiait-il au micro de Prime Video .

« Ce groupe vit bien ensemble »