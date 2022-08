Foot - PSG

Neymar, Mbappé... Cette improbable révélation sur les tensions

Publié le 15 août 2022 à 13h45 par Dan Marciano

Depuis samedi et le match face à Montpellier, Neymar et Kylian Mbappé font la UNE de l'actualité. Ces dernières heures, il a été question de tensions entre les deux hommes. En coulisses, la star française aurait même réclamé le transfert de son coéquipier. Pourtant en Espagne, on assure qu'il n'existe aucun conflit au sein du PSG.

Sur le terrain, tout va bien pour le PSG. En coulisses, ce serait une autre histoire. Un temps inséparables, Neymar et Kylian Mbappé ne s'entendraient plus. Face à Montpellier (victoire 5-2), l'attitude de l'international français, notamment après le penalty inscrit par le Brésilien, a d'ailleurs suscité de nombreuses interrogations.

Neymar et Mbappé font les gros titres depuis le match face à Montpellier

La polémique a pris de l'ampleur tout au long du week-end, surtout après que Neymar ait liké des tweets impliquant Kylian Mbappé comme celui-ci : « Aujourd’hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et échoué. Après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal tireur de l’équipe pour la saison. Une absurdité ! ». En réalité les tensions ne dateraient pas de la rencontre face à Montpellier.

👐"Me cuentan que NO hay CONFLICTO entre NEYMAR y MBAPPÉ".👉Lo dice @cristobalsoria en #ChiringuitoPSG. pic.twitter.com/cUDKcB8dEb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2022

La presse espagnole prend le contre-pied