PSG : Neymar, Marquinhos... Leonardo aurait pris une grande décision !

Publié le 24 mai 2020 à 23h45 par A.D.

Alors qu'ils sont actuellement à l'étranger, Neymar, Marquinhos et les autres joueurs étrangers du PSG pourraient être placés en quatorzaine par le PSG à leur retour en France.

Neymar, Marquinhos et compagnie pourraient être placés en quatorzaine. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, le confinement a été de mise ces dernières semaines. Parmi les joueurs du PSG, certains ont décidé de partir à l'étranger pour retrouver leur pays natal et leur famille. Sur les ondes d' Europe 1 , Isabela Pagliari a expliqué que Neymar, Marquinhos et les autres joueurs du PSG qui se sont exilés pourraient revivre un nouveau confinement à leur retour à Paris.

Une quatorzaine pour les joueurs partis à l'étranger ?