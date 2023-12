PSG : Neymar fête son anniversaire, il balance sur la soirée

Thibault Morlain

Lors de ses 6 saisons au PSG, Neymar n’a pas fait parler de lui que pour ses performances sportives. En effet, à plusieurs reprises, l’extra-sportif a valu de nombreuses critiques au Brésilien. Ses fêtes, notamment d’anniversaire, ont notamment été au coeur de certaines polémiques. Invité d’ailleurs à l’un des anniversaire de Neymar, Eric Judor a raconté une anecdote sur cette soirée au milieu d’autres joueurs du PSG.

Né un 5 février, le même jour notamment qu’un Cristiano Ronaldo, Neymar n’est pas le dernier pour célébrer son anniversaire. Quand il était au PSG, le Brésilien a d’ailleurs organisé à plusieurs reprises une fête pour l’occasion, invitant notamment ses coéquipiers parisiens. Que se passait-il lors de ces célébrations ? Une anecdote a été dévoilée…

« Je tchatche avec Thiago Silva, je rigole bien avec Verratti »

Humoriste français, Eric Judor a d’ailleurs connu une fête d’anniversaire de Neymar. Et dans un entretien accordé à L’Equipe Magazine , il a raconté ce qu’il a vécu, lui qui a notamment été recadré par Kylian Mbappé durant cette soirée : « Un jour, je suis invité aux 26 ans de Neymar par un pote restaurateur qui organise la fiesta dans sa maison de Bougival. Je tchatche avec Thiago Silva, je rigole bien avec (Marco) Verratti et je constate que Mbappé est cool aussi. Un moment, je fais des vannes sur Neymar. Il était monté sur une espèce de scène et s'était mis à pleurer avec son fils dans les bras. J'avais du mal à croire en ses larmes ».

« Tu peux arrêter Éric s'il te plaît ? »